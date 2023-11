Infortunio Mario Rui | si pensa all’acquisto di uno svincolato Il Napoli ha già preparato anche un piano B

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ilpotrebbe ricorrere al mercato per l’acquisto di un terzinodopo l’diRui. NOTIZIE CALCIO. Ilè alla ricerca di soluzioni sul mercato a seguito dell’diRui. Durante l’ultima puntata di ForzaSempre su Radio Marte è emersa l’opzione di ingaggiare un terzinoper far fronte ad unche terrà il portoghese fuori diverso tempo. Secondo quanto riferito dagli inviati a Castel Volturno, la dirigenza sta valutando attentamente questa possibilità per colmare la lacuna lasciata dall’assenza dell’esterno portoghese, prevista almeno sino alla fine di dicembre a causa di una lesione di medio grado. Il giornalista Pasquale ...