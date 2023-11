Infortunati Milan | quando tornano Leao | Kalulu e Bennacer

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tengono banco gliin casa. Punto interrogativo per Pioli in vista della prossima 13^ giornata di Serie A: sono attesi nuovi aggiornamenti dall’infermeria rossonera Brutte notizie per Pioli in vista della prossima 13^ giornata di campionato. Il tecnico rossonero dovrà rivoluzionare l’attacco, reparto offensivo orfano di Giroud (squalificato) e di(attualmente fermo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...è più che mai atteso visto che nella truppa rossoblù si sono aggiunti altri duedopo l'... che lo ha obbligato a non scendere in campo nei match contro Atalanta e. Di nuovo in campo ...

Milan, tensione per gli infortuni: summit in arrivo tra Pioli e Furlani Calciomercato.com

INFORTUNATI, Dodò corre. Kayode punta il Milan Firenze Viola

Infortunio Bennacer - Buone notizie per Pioli e per i tifosi del Milan. Come confermato nelle ultime ore, Bennacer ha ripreso a ...Retegui è il faro nell'attacco del Genoa, ma gli infortuni ne hanno limitato l'utilizzo. Ma tra poco dovrebbe essere di nuovo disponibile.