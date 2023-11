Inflazione | Altroconsumo | con ‘carrello tricolore’ solo risparmi limitati

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – Il carrello tricolore anti-sta producendoper i consumatori. E' quanto emerge da una analisi diche ha rilevato i prezzi di 125 tipologie di prodotto in 15 punti vendita di 8 catene (super, iper e discount) tra Roma e Milano: in media24 categorie sono scontate e mancano alimenti come l'olio di oliva, l'acqua e i freschi. I prezzi dei prodotti nel carrello tricolore – quasi sempre della marca del distributore – sono effettivamente diminuiti rispetto ai mesi precedenti, osserva l'associazione, ma nel 78% dei casi non sono i più economici sullo scaffale. Dall’analisi emerge poi che nel frattempo il numero delle altre classiche offerte della grande distribuzione si è ridotto di ben il 36% in media. Rispetto a maggio-giugno i prezzi dei ...

È insufficiente per sostenere le spese delle famiglie e non ha effetti significativi sull'generale, contrariamente a quanto dichiarato dal Ministro Urso.'continuerà a ...

A ottobre l'inflazione in Italia è calata, ma per effetto dell'andamento dei costi energetici e non di quelli dei beni alimentari: il trimestre anti inflazione per il momento è stato un fiasco.