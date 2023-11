Incidenti stradali | in Irpinia incremento del 10 per cento

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTredici morti e quasi setteferiti nei 466registrati nel 2022 in provincia di Avellino dove, al pari delle altre province della Campania, si registra uncomplessivo del dieci perrispetto all’anno precedente. I dati sono stati forniti da Stefano Lombardi, presidente dell’Automobil Club di Avellino, nel corso dell’incontro con gli studenti delle scuole irpine in preparazione della Giornata Mondiale di domenica prossima dedicata alle vittime della strada. Si abbassa anche la fascia d’età maggiormente coinvolta: tra i 30 e i 45 anni in 271e quella tra i 18 e i 23 anni in altri 182. Peggiorano i dati complessivi in tutta la Campania: 9.821nel 2022 (9.014 nel 2021) che hanno provocato ...