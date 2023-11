Incidente sull' A14 | Camion e Furgone a Violento Scontro

(Di giovedì 16 novembre 2023) Teramo - Nel territorio del comune di Tortoreto, lungo l'autostrada A14, untra unIveco Daily adibito al trasporto di bombole di ossigeno e unha mandato un giovane autista di 24 anni all'ospedale. L'ha coinvolto ilche usciva dall'area di servizio di Tortoreto e si stava immettendo nell'autostrada in direzione sud. I vigili del fuoco del distaccamento di Nereto sono intervenuti prontamente per estrarre l'autista, rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo del. Nonostante la violenza dell'impatto, il giovane ha riportato ferite non gravi ed è stato trasportato all'ospedale di Giulianova per le cure del caso. Durante l'operazione di soccorso, si è reso necessario mettere in sicurezza il ...

