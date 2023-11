Inchiesta Naiadi | Marsilio difende l' interesse pubblico | carabinieri acquisiscono documenti

(Di giovedì 16 novembre 2023) Pescara - Il presidente della Regione, Marco, ha rilasciato il suo primo commento riguardo all'sui 4 indagati in relazione alla gara da 39 milioni per la gestione dell'impianto sportivo dellesulla riviera di Pescara.ha dichiarato: "Sono certo che per lesi è agito nell'del bene." Nel frattempo, idel Comando provinciale hanno acquisitonegli uffici dell'impianto sportivo.ha evidenziato che la notizia dell'non lo ha sorpreso, considerando le attività di acquisizione di atti avviate dalla Procura nei mesi scorsi in seguito a denunce e segnalazioni. Ha specificato che si affida al "sereno giudizio ...

