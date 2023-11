Inchiesta Covid | archiviato il procedimento nei confronti del direttore dell’Istituto Zooprofilattico

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 novembre 2023) “Il 25 ottobre scorso, dopo tre anni di indagini preliminari intense, avviate in origine per fatti legati all’emergenza-19, il GIP del Tribunale di Napoli, dott. Fabrizio Finamore, accogliendo la richiesta del Sostituto Procuratore dott. Simone de Roxas, ha disposto l’archiviazione delpromosso neidi Antonio Limone,GeneraleSperimentale del Mezzogiorno, e di altri 15 indagati per una serie di reati che vanno dalla turbativa d’asta al peculato ed al falso materiale e ideologico”, lo comunica una nota dello stesso Istituto. “Passate al vaglio della Sezione II – Pubblica Amministrazione della Procura di Napoli oltre 2000 pagine di documenti ed atti acquisti dal Reparto Operativo dei Carabinieri del Comando Provinciale ...