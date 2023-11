... è meno capiente, 4020mAhi 5000mAh del g84, ma ha ricarica rapida da 68Wi 30W del g84, oltre alla ricarica wireless che il g84 non ha . A voi la scelta. - 31% Motorolag32 (8/256 ...

In moto contro un'auto: grave pony pizza di 21 anni - Le foto L'Eco di Bergamo

Frontale in moto contro un Suv, 15enne trasportato in ospedale con l ... La Provincia di Cremona e Crema

VIA GRUMELLO. L’incidente alle 21 di mercoledì 15 novembre a Bergamo all’altezza del cavalcavia: il giovane è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni.Il giorno del voto per la fiducia per avviare la legislatura dopo quattro mesi di paralisi Calle de Ferraz, la via di Madrid che ospita la sede del Partito socialista spagnolo, vive una quotidianità s ...