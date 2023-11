In Farmacia per i bambini | dal 17 al 24 novembre farmaci e prodotti baby-care per le famiglie in difficoltà

Leggi su iodonna

(Di giovedì 16 novembre 2023) Inmolte mamme non possono permettersi di entrare, perché non hanno soldi per acquistare i, anche quelli di prima necessità per i loro. Ecco perché Fondazione Francesca Rava NPH – Italia ETS insieme al Network KPMG, hanno organizzato la XI edizione di Inper i: un’iniziativa nazionale che si svolgerà dal 17 al 24, in occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia. Sono oltre 2.780 lee in tutta Italia che hanno accettato di partecipare. ...