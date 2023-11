Impermeabilizzazione dei Prodotti Innovativi per l’Edilizia | Garanzia di Durabilità e Sicurezza

Paura in via principe di Villafranca, a Palermo, per un incendio in un edificio. A fuoco è andata una copertura dove si stavano svolgendolavori di. A scopo precauzionale un operaio di 32 anni è stato affidato alle cure del personale 118 presente sul posto. L'uomo non è in gravi condizioni ma è stato trasportato,...

Polyglass: innovazione e sostenibilità in primo piano Edilportale.com

PISCINA COMUNALE: ENTRO IL 16 GENNAIO LA ... Comune di Trecate

Informazione pubblicitaria Dws Srl – Drywallsystem, azienda di Nettuno nota in tutta Italia, specializzata nelle iniezioni di resina per impermeabilizzare ...Le fiamme mentre erano in corso lavori per l'impermeabilizzazione della parte superiore dell'edificio. Sul posto i vigili del fuoco e il 118 ...