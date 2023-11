Imballaggi | Giangiacomo Pierini Vice Pres Federalimentare | “Anche la Francia dice no al Regolamento Ue”

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 16 novembre 2023) “Dopo la forte contrarietà dell’Italia sulsuglivoluto dall’Ue,la, attraverso le parole della Segretaria di Stato per gli Affari Europei, Laurence Boone, si oppone al Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) così come è stato concepito in Commissione Amb