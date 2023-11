Ilary Blasi Netflix docufilm | verità sul divorzio da Totti | corna e soldi

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il 24 novembre 2023 uscirà il docu-film disudal titolo Unica. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di gossip e curiosi della vita della conduttrice. L'ex Letterina di Passaparola e personaggio televisivo italiano si apre al mondo come mai prima d'ora, rivelando dettagli intimi della sua vita privata, inclusi presunti tradimenti e ilda Francesco. Il documentario promette di svelare lati inediti della vita di una delle coppie più famose d'Italia. Il titolo stesso, Unica su, suggerisce l'unicità del racconto chesi appresta a condividere con il pubblico così come preannunciato dalla stessa: "A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato. Voglio ...

Infatti, venne eliminato nel corso delle prime puntate dell'edizione del 2021 e rimase così deluso del verdetto che rifiutò sgarbatamente la proposta didi rimanere e proseguire l'...

Ilary Blasi, dimentica così Francesco Totti: il nuovo amore è un toro super palestrato - autoruote4x4.com autoruote4x4.com

Temptation Island Winter salta per motivi di sicurezza. Torna l'Isola dei Famosi con Ilary Blasi ilmessaggero.it

Ilary Blasi non è molto attiva sui propri profili social o, meglio, non posta storie e foto tutti i giorni ma solo in occasioni speciali come, ad esempio, il 18esimo compleanno di suo ...Tanti i volti noti al cocktail party di apertura per celebrare il nuovo store romano dell’imprenditrice digitale. Per lei un abito rosso di paillettes e rossetto fiammante ...