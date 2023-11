“Il Tramadol è come l’eroina” | l’assocalciatori inglese scrive a cinquemila calciatori | «State attenti»

...alle vie legali contro la squalifica comminatagli al Tour de France per la positività al, ... "Vogliamo chiarire una cosa: questo non è un caso di doping, intesouso di sostanze proibite ...

"Il Tramadol è come l'eroina", l'assocalciatori inglese scrive a ... IlNapolista

Farmaci stupefacenti. Tramadolo parenterale: smaltire correttamente ... Farmacista33

The command also intercepted Tramadol worth N3.55 billion imported into Nigeria from Pakistan and India. The Murtala Muhammed Airport Command of the Nigeria Customs Service (NCS) said on Wednesday, ...L'ex portiere del Liverpool, che ha anche tentato il suicidio, aveva parlato di dipendenza da antidolorifici, ma ora rivela il nome: Tramadol, che usano anche i combattenti jihadisti. E che finora non ...