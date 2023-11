Il tempo in cui non sappiamo niente | ma proprio niente | e ce ne vantiamo un sacco

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 16 novembre 2023) Uno dei più gravi problemi del presente – un problema dei giornali e dei consumi culturali in generale – è la smania di non escludere nessuno. Di tener dentro tutti, che già sarebbe un’istanza curiosa (escludere è il modo in cui una scelta culturale si definisce) ma diventa ridicola in un’epoca in cui il pubblico non ha nessuna voglia di far fatica. Ricordo perfettamente la prima volta in cui ascoltai “American Pie”, brano del 1971 che è parte del canone pop (ora arriva qualcuno che mi dice che il folk non è pop) americano. Avevo ventisette anni, ero smaniosa di presente com’è congruo lo sia una ventisettenne, e ignorante com’è fisiologico sia una ventisettenne. Però era il 2000: esistevano gli adulti. Adulti in grado di dirmi che la canzone che io scoprivo rifatta da Madonna aveva una storia che avrei dovuto conoscere, una versione più lunga che avrei dovuto ascoltare, un contesto ...