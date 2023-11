Il Pullman azzurro della Polizia di Stato ha fatto tappa a Montemesola | VIDEO

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 16 novembre 2023) Servizio di Elena RicciIn occasioneXII giornata mondiale per le vittime degli incidenti stradali, ildiha.La mattinata di formazione ha coinvolto gli alunni delle scuole primaria e secondaria di II grado.Una iniziativa che il comune ospita ogni anno, in accordo con l’amministrazione comunale e l’associazione ATO di Martina Franca, improntato sull’educazione stradale spiegata ai bambini proprio dagli addetti ai lavori, ovvero gli agentiStradale che giungono in ogni piazza direttamente da Brescia, città in cui è partito il progetto più di 10 anni fa. Il...