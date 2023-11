Il potere di Jannik Sinner | stravolti i palinsesti Rai e e Mediaset

(Di giovedì 16 novembre 2023) Gli ascolti che ha registrato la partita contro Djokovic Lamania è reale e spaventa pure le reti televisive. Martedì sera, il match tra l’altoatesino e Novak Djokovic ha raccolto 2.543.000 spettatori pari al 14.6%. Dati così, in prima serata e su Rai 2m pr il tennis non sono da sottovalutare. Questa sera,, a caccia della qualificazione alla semifinale delle Nitto ATP Finals di Torino giocherà contro Rune. La Rai ha così rinviato il debutto della nuova stagione della serie “Un Professore 2” con Alessandro Gassman. La fiction andrà in onda il 23 novembre e questa sera, su Rai Uno spazio a una replica de Il Commissario Montalbano. Leggi anche: Tennis, apoteosi: batte Djokovic ma non è ancora in semi. Le combinazioni Invece, su Canale 5, è stato rinviato Io Canto Generation con Grey Scotti e il Grande Fratello che ...

Sideri scrive di Sinneromics: 'L'effetto Sinner ricorda quello di Tomba nello sci negli anni Ottanta. O ancora Luna Rossa' Italy'sSinner smiles after beating Russia's Roman Safiullin during their men's singles quarter - finals tennis match on the ninth day of the 2023 Wimbledon Championships at The All England Tennis Club ...

Perché Jannik dai 13 anni, quando ha abbandonato le sicurezza di ... Chi, fino all’anno scorso, lo vedeva giocare, mai avrebbe immaginato che il suo gioco potesse avere un’evoluzione così completa, ...Battendo Holger Rune a Torino nel match serale delle 21, Jannik Sinner diventerebbe il primo italiano in semifinale in singolare alle Nitto ...