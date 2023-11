Il potere della condivisione che apre le menti

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 16 novembre 2023) Nel terzo incontro del progetto Supereroi Montani, il team di Ferdy Wild ha accolto uno chef che ha scelto di raccontare una montagna strana, sospesa tra cielo e terra a circa mille metri di altitudine: l’Altopiano dei Sette Comuni. E proprio nella sua capitale storica – Asiago – Alessandro Dal Degan ha gettato le basi per un cammino che parte dal territorio in senso esteso, coinvolgendo la montagna senza rinnegare le contaminazioni “straniere”. Così accanto alla carne, ai formaggi e alle erbe selvatiche, troviamo i fruttilaguna e insieme costruiscono un percorso gustativo identitario, dove l’identità è intesa come consapevolezza di sé in quel luogo e in quell’istante. Rispetto agli altri appuntasvoltisi fino ad oggi (il primo con Alessandro Gilmozzi del Ristorante El Molin e il secondo con Michele Lazzarini di Contrada Bricconi) questo è ...