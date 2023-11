Il pedagogista clinico | per far star bene gli insegnanti nel loro ambiente

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 16 novembre 2023) Solitamente siamo abituati a vivere la scuola come luogo in cui si apprendono competenze cognitive e in cui la crescita psicofisica della persona passa in secondo piano; essa, invece, dovrebbe essere un luogo di opportunità e soddisfazione, in cui non dovrebbero trovare spazio l’avvilimento, la demoralizzazione, né tanto meno la caccia all’errore. L'articolo .