(Di giovedì 16 novembre 2023) Il Pd in Toscana litiga su tutto e il, con la candidatura del sindaco di Pistoia Alessandro Tommasi, potrebbe vincere le prossime Regionali

...la zona di Prato oltre a quella limitrofa al capoluogo- sette morti e due dispersi il bollettino di ieri sera - ha messo in ginocchio la sicurezza della zona per la viabilità andata in...

Il Pd toscano va in tilt e il centrodestra può strappare la Regione ilGiornale.it

Dl Bollette: il governo va in tilt sugli aiuti alla Toscana Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Il Pd in Toscana litiga su tutto e il centrodestra, con la candidatura del sindaco di Pistoia Alessandro Tommasi, potrebbe vincere le prossime Regionali ...Chiusa via Chiantigiana a Ponte a Ema. Il sindaco Casini attacca Palazzo Vecchio ...