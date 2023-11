Il Pd senza bussola si aggrappa allo sciopero | in piazza con Landini

Ma dove vogliamo andare Unaeccola qua,dimenticare che nei dintorni ci sono splendide sagre (ecco la mappa per trovarle tutte). I concerti di novembre a Bologna Le mostre da non ...

Occidente senza bussola ytali.

Le banche centrali senza bussola Domani

Gela. Qualcuno ha innestato la marcia più veloce e non tutti hanno gradito. Il tavolo centrista, primo a costituirsi nella mappa da tracciare in direzione ...“Quelli che s’innamoran di pratica senza scienzia son come’l nocchier ch’entra in navilio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada”. Questo bell’aforisma di Leonardo da Vinci ricorda p ...