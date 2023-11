Il Pd ora si accoda pure ai giudici inglesi per attaccare Meloni

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il piano del premier britannico Rishi Sunak di portare in Ruanda i richiedenti asilo che arrivano attraverso il canale della Manica è stato bocciato dalla Corte suprema britannica. Non una bocciatura tout court visto che la Corte ha solo valutato se il Ruanda fosse da considerare un «Paese terzo sicuro». I, cinque in tutto, hanno definito «illegale» il piano del premier britannico per il trasferimento dei migranti. Una prima risposta è arrivata dal governo del Ruanda che si è detto in «disaccordo» con la decisione della Corte suprema britannica, anche se il portavoce del governo ruandese Yolande Makolo ha voluto evidenziare come la decisione spetti al «sistema giudiziario del Regno Unito». Il premier britannico però non si è scomposto e ha annunciato che introdurrà «una legislazione di emergenza» per designare il Ruanda come Paese sicuro. «Non ...