Il nuovo pacchetto sicurezza del governo Meloni | dalla stretta alle occupazioni abusive alle armi private per le forze dell' ordine

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ilvara un". Il provvedimento ha avuto il libera del Consiglio dei ministri oggi 16 novembre e viene definito da Palazzo Chigi "particolarmente corposo" con "numerose novità".Si introducono più tutele per leoggetto di violenza o...

Usa - nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina per 425 milioni

Zelensky - grato agli Usa per nuovo pacchetto di aiuti militari

Zelensky : "Guerra in Medioriente distrae dall'Ucraina" | Von der Leyen : "A Kiev per l'ingresso nell'Ue | Pronto un nuovo pacchetto di ...

Via libera dal Cdm al nuovo pacchetto sicurezza. Ecco cosa prevede

...reclusione fino a 7 anni per chi occupa casa abusivamente "Orgogliosa dell'importante '...abusive con procedure 'lampo' per la liberazione degli immobili e l' introduzione di undelitto ...

Meloni: 1,5 miliardi per i rinnovi dei contratti alle forze di sicurezza Il Sole 24 ORE

Il governo approva il pacchetto sicurezza: stretta su truffe agli anziani, agenti aggrediti e rivolte nelle carceri Corriere Roma

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Orgogliosa dell’importante “pacchetto sicurezza” approvato oggi in Consiglio dei Ministri". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni. "Tra le iniziative più rilevanti - pr ...Nuove tutele per le forze dell'ordine con l'introduzione del reato per punire chi partecipa o organizza rivolte nelle carceri ...