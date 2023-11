Il “nuovo” Manchester United pensa a Maldini con Massara come direttore sportivo Telegraph

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 novembre 2023) Sir Jim Ratcliffe, il prossimo proprietario del, ricostruirà il club facendosi guidare Alex Ferguson. E per il posto diè in corso anche Paolo, in ticket conal Milan. Lo scrive il. In verità il numero uno della lista di Ferguson è ildel Crystal Palace Dougie Freedman. Ma dietro ci sono Lee Congerton dell’Atalanta, l’ex coppia del Milan Paoloe Rickye Andrea Berta dell’Atletico Madrid. Jean-Claude Blanc, una figura di spicco di Ineos Sport, è in corsa per sostituire Richard Arnoldamministratore delegato in vista dell’imminente acquisto da parte di Ratcliffe ...