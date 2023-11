Il manuale delle parole Pd che schiaffeggia l' italiano | ultima follia dem | le parole proibite

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Quando il professor Michele Marsonet scrive che «il comunismo non è morto» non va lontano dal vero. «Il comunismo», continuava Marsonet in un articolo comparso su Atlantico Quotidiano, «designa un progetto di riorganizzazione totale della società che, attraverso l'abolizione della proprietà privata, punta alla soppressione definitiva dei conflitti economici, etici e sociali». Se questo esperimento di controllo collettivo parrebbe crollato assieme al Muro di Berlino, sacche di resistenza persistono e un esempio è il Comune di Bologna, amministrato da quel Pd che, preso atto della mancata realizzazione del socialismo reale, prova a re-indottrinare con la lingua. Come? Consigliando (facoltativo, ma una mail interna lo raccomanda) le “che fanno la differenza. Scrivere e comunicare rispettando le differenze di genere”,tto ...