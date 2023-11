Il fine dining italiano a Tokyo e oltre | storia di un’emancipazione

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 16 novembre 2023) Come in tanti altri Paesi del mondo, anche in Giappone l’Italia è riuscita a conquistarsi uno spazio non indifferente nella proposta gastronomica dei principali centri abitati. Fino a quando venire nel nostro Paese per lavorare in cucina era fattibile senza troppe restrizioni contrattuali, numerosi aspiranti cuochi si sono imbattuti nelle tradizioni dello Stivale passando anni a imparare i segreti della nostra cucina. Ho conosciuto un giovane che dopo tredici anni passati in provincia di Cuneo perché affascinato dal Piemonte e dalle sue specialità è tornato a casa con un progetto preciso per il suo ristorante. Oggi Komo è un piccolo counter restaurant con una decina di posti nel centro di Kamakura, un villaggio sul mare a circa un’ora di treno suburbano da, in cui Kappa propone bolliti, pasta fresca in bianco e al sugo e una versione rivisitata del fritto misto ...