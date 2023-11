Il derby cittadino è della BB14 | battuta BluOrobica 78-67 all’Italcementi

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 novembre 2023) Bergamo. Il primostagione è giallonero. La Bergamo Basket 2014 centra la sesta vittoria consecutiva battendo 78-67nella stracittadina sul parquet dell’Italcementi: è il successo che vale l’aggancio a quota 12 Pordenone in testa alla classifica, proprio a scapito di Rota e compagni che restano a 10, sotto di 2 punti. Una vittoria che per coach Grazzini vale doppio, perché arrivata senza il perno Galizzi, chiamato a scontare la prima delle giornate di squalifica rimediate dopo l’espulsione a Murano. A non far rimpiangere i suoi 16 di media ci sono un Bedini super nel quarto quarto e l’apporto decisivo di Clementi (14) dalla panchina, oltre ai punti di Neri (13) e l’eterno capitan Simoncelli, stakanovista, in campo per oltre mezz’ora e autore di 19 punti, top scorer al pari di Cagliani, il cui contributo insieme ...