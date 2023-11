“Il corpicino era in un cassetto…” Mamma horror | la figlia di 4 anni scompare | poi la scoperta choc della polizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 novembre 2023) Una madre di 26dovrà scontare diversi decenni dietro le sbarre per aver ucciso ladisabile di quattro. Il giudicecorte statale Eugene C. Griffith, Jr. ha condannato Jackleen Elizabeth Mullen a una pena di 30in un penitenziario statale per l’orribile omicidiopiccola India Heavenly Lacey Martin. Il giudice ha emesso la sentenza dopo che una giuriacontea di York ha ritenuto la donna colpevole di omicidio e abusi su minori. India Heavenly Lacey Martin, ladi Jackleen Elisabeth Mullen, è stata denunciata come scomparsa nel 2020 e laha interrogato la donna e il suo fidanzato di allora Audrevious Williams. Leggi anche: “È Rita”. Scomparsa nel 1992, non hanno mai smesso di ...