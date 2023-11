Il cinema ama la Tuscia | da Orson Welles a Fellini | più di 600 film girati in 3500 km quadrati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) L’inventore delin Italia si chiama Filoteo Alberini (1867-1937). Ma questa, almeno per i cinefili, non è una notizia. Le notizie stanno nelle sue avventure, nella sua intraprendenza e nel ruolo che riuscì a conferire alla propria terra etrusca, la, nel viterbese, che divenne, per oltre un secolo, prima e dopo la sua morte, un set ideale per i maggiori registi italiani (e qualche straniero), certamente uno dei più gettonati, sia per la vicinanza a Roma che per la suggestione dei luoghi.Le vicendetografiche di quella regione ce le racconta, con dovizia di particolari, Franco Grattarola nella sua recentissima riedizione aggiornata de Lanel(Archeores), sponsorizzata, fra gli altri, dalla Cineteca Nazionale di Roma. Non un volumetto stile pro loco redatto ...