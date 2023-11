Il Cdm vara il pacchetto sicurezza. Più tutele per le Forze dell'Ordine

(Di giovedì 16 novembre 2023) AGI - Dopo l'incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri competenti con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze del personale del comparto difesa,e soccorso pubblico, il Consiglio dei ministri ha approvato, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, un"particolarmente corposo" e che prevede numerose novità. Tra le più importanti: piùper leoggetto di violenza o lesioni, l'introduzione di un nuovo reato per punire chi partecipa e/o organizza rivolte nelle carceri, il contrasto alle occupazioni abusive con procedure 'lampo' per la liberazione degli immobili, la stretta alle truffe nei confronti degli anziani, misure specifiche anti-borseggio e ...

**Sicurezza: Boccia, 'coprono con pene e armi incapacità su manovra e economia'** La Gazzetta del Mezzogiorno

