Il caldo novembre d’Italia | «Aumento delle temperature doppio rispetto alla media mondiale La colpa è del Mediterraneo»

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 novembre 2023) Oggi è il 16, o secondo una locuzione ironica diventata molto popolare sul web: il 108 di agosto. A giudicare dalle(e dalle zanzare), infatti, sembra di essere più vicini all’estate che al Natale, nonostante il calendario dica il contrario: da oggi a Roma si potranno accendere i riscaldamenti, ma ieri si sono sfiorati i 24 gradi. Saliti a 27 in provincia di Catania, 26 a Pescara, 25 in Puglia, da Bari a Lecce. Livelli che non precludono nemmeno i bagni al mare, e che superano ampiamente le medie del periodo. Il motivo, neanche a dirlo, risiede nei cambiamenti climatici, come spiega la Repubblica citando le parole di Pierluigi Randi meteorologo e presidente dell’Associazione meteo professionisti (Ampro): «La temperaturaglobale dal 1980 è aumentata di otto decimi di grado, che sono tantissimi, ma da noi ...