Il bel tempo sta per finire | da domani pioggia e freddo | ecco dove inizierà l' inverno

Beppe Grillo da Fazio a Che tempo che fa : «Conte? Lo scegliemmo perché non si capisce quando parla ed era un bell'uomo. Non so fare il capo politico»