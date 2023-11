I giovani occidentali fanno diventare virale Bin Laden su TikTok seguiranno guai seri

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 16 novembre 2023) Siamo stati tra i pochissimi ad accorgerci subito che i cortei, le manifestazioni, il dibattito sulla guerra scatenata da Hamas contro Israele avevano preso una piega oscena, inaudita e lontanissima da quello che per decenni è stato il duro ma legittimo scontro ideologico tra le ragioni dello Stato di Israele e quelle altrettanto comprensibili dei palestinesi. Mai prima del 7 ottobre 2023 le piazze europee e americane si erano schierate a favore delle ragioni dello sterminio degli ebrei, perché questo è il senso esatto della piattaforma «Palestina libera dal fiume al mare» invocata nei cortei a prescindere se i manifestanti ne siano consapevoli o no. Mai si era visto un impegno militante nelle stradea strappare con rabbia i volantini con i nomi e i volti degli oltre duecento ostaggi di Hamas, anche a cura di alcune organizzazioni in difesa dei diritti ...