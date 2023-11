I giocatori del Napoli sono stupiti | il primo allenamento di Mazzarri ha ricordato Spalletti

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il debutto dialla guida del: un nuovo inizio che ricorda i giorni di gloria con. Nel suoa Castel Volturno, Walterha già lasciato un’impressione positiva suidel. L’edizione odierna del Corriere dello Sport descrive il ritorno dell’allenatore come quello di un “restauratore”, incaricato di ridare lucentezza al capolavoro un tempo sbiadito del. Il quotidiano sportivo sottolinea che irimasti piacevolmente sorpresi dalla sessione didi ieri, caratterizzata da ritmo, intensità, presenza, dialogo e principi solidi. Il piano diè chiaro: trasmettere ai ...

