I film della settimana | scelti da Internazionale

(Di giovedì 16 novembre 2023) Da The old oak di Ken Loach a Hunger games. La ballata dell’usignolo e del serpente di Francis Lawrence. Le recensionistampa straniera. Leggi

Se poi aggiungiamo che Ridley Scott ha girato il suo migliorda una ventina d'anni, allora Napoleon rischia di diventare uno deipiù interessantistagione 2023/24. L'imperatore ...

I film di Wilder come strumento di diffusione della cultura Corriere della Sera

Proiezioni TFI - Torino Film Industry: dal 25 al 29 novembre, 5 serate ... Film Commission Torino Piemonte

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - 'Me and My Winter Games', l'unico film animato autorizzato dal Comitato Internazionale Olimpico per I Giochi Olimpici ...Ma il film prequel ambientato 64 anni prima a Panem rispetto alla ... è una nazione ancora segnata dalla guerra terminata con l’istituzione dei giochi della fame, per punire e ricordare ai Distretti ...