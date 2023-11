I carabinieri del NAS in azione a Sezze e Fondi | sequestri e multe per 4000 euro

(Di giovedì 16 novembre 2023) Pubblicato il 16 Novembre, 2023 Nei giorni scorsi, idel Nucleo Anti Sofisticazioni e Sanità (NAS) di Latina, supportati dall’Arma territoriale, hanno condotto controlli mirati alla ristoritinerante nei comuni di. L’operha portato al sequestro amministrativo di circa 40 kg di alimenti, tra cui salsicce, formaggi e verdure, oltre a 20 litri di vino. Durante le ispezioni, sono emerse irregolarità nella documentattestante la tracciabilità degli alimenti, e parte di essi era conservata a temperature non controllate. Contestualmente, ihanno riscontrato violazioni del Codice della Strada, richiedendo l’intervento del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Latina e della Polizia Locale di ...

Ceccano. In casa aveva 12 involucri contenenti cocaina. 43enne del luogo arrestato dai Carabinieri

Servizi straordinari dei Carabinieri per il controllo del territorio - il bilancio

Non si ferma l'attività a tappeto dei Carabinieri per il controllo del territorio

... dal 22/11 1.000.000.000.000 dollari Da rider che consegna pizze a Berlino a uomo più ricco... 'Il metodo Fenoglio' ha per protagonista un maresciallo dei( Alessio Boni ) che combatte ...

Maurizio Gasparri denuncia Report e la Rai ai carabinieri del Senato: tirato in ballo anche Sigfrido Ranucci Virgilio Notizie

VIDEO| Giornata indimenticabile per 706 allievi carabinieri: solenne giuramento tra emozioni e lacrime di gioia ReggioToday

Blitz anti-droga a Portici dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio 2 persone. Si tratta del 22enne Francesco Losacco e di Cir ...Continuano senza sosta le ricerche di Filippo Turetta e Giulia Cecchettin, i due ex fidanzati 22enni scomparsi dall’11 novembre in Veneto ...