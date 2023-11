Highlights e gol Liechtenstein-Portogallo 0-2 | Qualificazioni Europei 2024 VIDEO

Il video con glie idi Cipro - Spagna 1 - 3, match delle qualificazioni agli Europei 2024. Partita senza storia a Limassol: tris iberico con Yamal, Oyarzabal (uscito poi per infortunio) e il solito ...

San Marino-Italia U21 0-7: gol e highlights. Doppietta di Gnonto, dilagano gli azzurrini Sky Sport

Serie A, gol e highlights della 12^ giornata Sky Sport

Novak Djokovic chiude in tre set il suo cammino nei gironi delle Atp Finals di Torino per 7-6, 4-6, 6-1. Vince su Hurkacz a cui deve però cedere un set, qualificando così di fatto Sinner alle ...Shomurodov, attaccante del Cagliari, è andato in gol nella gara giocata oggi con la propria Nazionale, quella dell’Uzbekistan Shomurodov, attaccante del Cagliari, è andato in gol nella gara giocata og ...