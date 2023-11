Highlights e gol Georgia-Scozia 2-2 | qualificazioni Europei 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ilcon glie i gol di2-2 match delleagli. Non c’è nulla in palio perché i padroni di casa se la giocheranno agli spareggi e gli ospiti sono già qualificati, ma è partita verissima a Tbilisi e una doppietta di Kvaratskhelia sembra deciderla, ma con McTominay e Shankland la formazione britannica firma per due volte il pareggio. Di seguito ecco le immagini salienti della partita odierna. SportFace.