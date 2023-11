Highlights e gol Azerbaijan-Svezia 3-0 | Qualificazioni Europei 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 novembre 2023) L’batte 3-0 lanel match valido per l’ottava giornata delleagli. La partita viene messa in archivio dai padroni di casa nei primi 10 minuti. Mahmudov la sblocca al 3? e Dadashov raddoppia al 6?., già eliminata come l’, tramortita e incapace di reagire fino all’espulsione di Mustafazada al 57?, che lascia in 10 la squadra di De Biasi. I padroni di casa resistono e trovano il 3-0 con il gol olimpico di Mahmudov, che sorprende Olsen da centrocampo. https://hoofoot.com/?match=vs Sweden 2023 11 16 SportFace.