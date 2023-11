Harry perde il controllo in tv per The Crown Giallo sulla telefonata a Carlo

Leggi su dilei

(Di giovedì 16 novembre 2023) Anche seè il più emotivo dei membri della Famiglia Reale britannica, ha ereditato la capacità di nascondere i suoi veri sentimenti quando è in pubblico. Così, quando è stato ospite in tv di Late Show With Stephen Colbert è apparso rilassato e tranquillo, fino a che la conversazione si è spostata su The. In quel preciso istante il Principe ha perso il. Theilin tv L’atteggiamento diffidente, se non critico, nei confronti di The, è forse l’unica cosa che ormai accomunae William. Specialmente questa sesta stagione in cui la serie di Netflix ricostruisce gli ultimi momenti della vita di Diana, con tanto di apparizione del suo fantasma, ha molto infastidito i due fratelli. ...