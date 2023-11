Harry e il ramoscello d’ulivo a Carlo che già rischia di spezzarsi

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – Non si creda ingenuamente che und'ulivo possa avere la forza di una quercia. Quello consegnato da oltreoceano dalla colomba, nella telefonata di martedì del figliol prodigo per gli auguri di compleanno al re, è infatti estremamente fragile. Esoprattutto di, se il duca di Sussex dovesse prender male la brutta notizia – condivisa in anteprima da Omid Scobie e di cui leggeremo in 'Endgame', il suo libro in uscita il 28 novembre – che rivela come il secondogenito disarebbe stato "tenuto all'oscuro" della salute della regina Elisabetta fino a poche ore prima della sua morte. Il principe ribelle sarebbe dunque stato avvertito molto tardi, da chi le conosceva molto prima, delle pessime condizioni di salute dell'amatissima ...