HairStyle | The Talent Show | la sfida tra parrucchieri da stasera in tv | anticipazioni e concorrenti

La parrucchiera imolese Piera Borrelli partecipa al nuovo programma televisivo di Rossano Ferretti, hairstylist di fama mondiale, dedicato ai migliori parrucchieri d'Italia. "Talent Show". Ogni giovedì in prima serata su Real Time ed è stato registrato questa primavera a Madrid, negli stessi studi televisivi in cui si sfidano i concorrenti di MasterChef ...

HairStyle, The Talent Show, debutta su Real Time con Rossano Ferretti Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Arriva HairStyle-The Talent Show, parrucchieri alla prova con Ferretti - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

