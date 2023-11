Gwyneth Paltrow | il suo processo per l’incidente sciistico diventa un musical

Leggi su cultweb

(Di giovedì 16 novembre 2023)disugli sci avvenuto nel 2016 diventerà unin scena dal 13 al 23 dicembre al Pleasance Theatre di Londra. Il titolo saràGoes Skiing e dimostrerà come, probabilmente, non esiste nulla al mondo che non possa essere musicato. Almeno questo è quello che si deduce dalla descrizione ufficiale dello spettacolo, prodotto da Awkward Productions ed interpretato da Linus Karp, nei panni di, e Joseph Martin, in quelli del querelante Terry Sanderson. “Lei è la superstar hollywoodiana fondatrice di Goop, che ama Shakespeare e che si è consapevolmente dissociata. Lui è un optometrista in pensione dello Utah. Nel 2016 sono andati a sciare. Sulle piste di Deer Valley, i loro mondi si sono scontrati e anche loro, ...