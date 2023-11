GUNTHER | “So di non poter essere un main eventer di Wrestlemania | per ora…”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 16 novembre 2023)è uno dei punti fissi del roster della WWE. Con il suo titolo intercontinentale sta disintegrando ogni record possibile ed immaginabile radendo al suolo tutti i suoi avversari di calibro e spessore. In tantissimi credono e sperano di vederlo il prima possibilie in veste di, magari vincendo la prossima Royal Rumble. L’austriaco pero’, con la sua umiltà, ha voluto smorzare gli animi. Umiltà “Non accadrà… non saro’ ildi40 ma nel mio piccolo sto facendo tantissimo. Penso che ci sia un sistema di ranking per un valido motivo. Sono consapevole di aver innalzato il livello del titolo intercontinentale di parecchio e per questo sono pronto per il prossimo step.”