Guerra Israele-Hamas | ultime notizie Gerusalemme | attacco a checkpoint | 8 feriti Uccisi i 3 aggressori

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il Consiglio di sicurezza Onu adotta una bozza di risoluzione che chiede “pause umanitarie urgenti e prolungate e corridoi in tutta Gaza”. Russia, Usa e Regno Unito si astengono; bocciatura da parte di. Altra fumata nera intanto nelle trattative conper il rilascio degli ostaggi. Ordinata l’evacuazione anche del sud della Striscia. Il leader dell’opposizione Lapid chiede la destituzione di Netanyahu. L’operazione dicesserà quandosarà neutralizzata, dice Biden. La Cina “realizzerà la riunificazione con Taiwan: è un processo inarrestabile”, ha detto Xi a Biden nel summit con Biden di San. Il presidente Usa ha ribadito di riconoscere il principio di una sola Cina ma anche come Washington si aspetti che Pechino non interferisca nelle elezioni di Taiwan