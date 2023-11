Gubitosa “La manovra fa cassa sui pensionati”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – La legge di bilancio “fasui” e le misure “austere” del governo non fanno crescere il Paese. Duro il giudizio di Michele, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. “Il ministro Giorgetti è venuto in Parlamento a giugno dicendo che il Paese sarebbe cresciuto in maniera prudenziale dell'1,2%. Con il loro operato, oggi, sono state riviste al ribasso tutte le stime di crescita” e “quindi mancano i soldi ai vari partiti e ai vari ministeri che compongono questa maggioranza per dare coperture alle loro misure. Cosa fanno? Attaccano ie fannosulle pensioni: sono passati da voler abolire la legge Fornero a rafforzarla per fare, perchè il Paese ...