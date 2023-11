“Guardateli | lei è cotta” Angelica | che roba con Mirko al Grande Fratello | è successo davanti a tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 novembre 2023) Per giorni alsi è parlato diBaraldi e il freddo atteggiamento avuto con il fidanzato Riccardo. Era entrato nella Casa subito dopo Greta, la fidanzata dicon cuiaveva raggiunto un alto grado di complicità. “Gatta morta” erano state le parole usate per la concorrente del reality, che è stata però rassicurata dal compagno. Ha anche spiegato che non si sono baciati o sussurrati romanticherie perché sono fatti così e in questo modo allontanato i dubbi del pubblico sull’autenticità della loro relazione. Sono passate diverse dirette da quel confronto a 4 almasembra ancora molto vicina a. Lo hanno visto e capito anche gli altri inquilini della Casa, che dopo ...