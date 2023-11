Grottaglie | entra di notte in casa della nonna per rubare denaro e l’aggredisce | arrestato 21enne

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 16 novembre 2023) La Polizia di Stato haun giovane perché ritenuto presunto responsabile dei reati di tentata rapina e lesioni aggravate. I poliziotti del Commissariato di, intorno all’una di questasono stati allertati per un’aggressione di una donna nel proprio appartamento. Giunti sul posto gli agenti hanno incontrato davanti allo stabile un giovane a torso nudo che, in evidente stato di alterazione presumibilmente per l’assunzione di sostanze stupefacenti, inveiva nei confronti di alcuni giovani. Dopo aver ristabilito la calma tra i presenti, i poliziotti sonoti nell’appartamentodonna aggredita che ha raccontato di essere stata svegliata nel pienodalla presenza di un uomo coperto da un lenzuolo che si era introdotto nel ...