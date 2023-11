Grande Fratello | tutte le concorrenti pazze per Mirko Brunetti | la reazione di Greta sorprende

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 16 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo iltorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nelle ultime ore all’interno della casa delregna sovrano un clima molto hot.è circondato da molte inquiline, le quali sembrano aver perso la testa per lui grazie alla sua bellezza e al suo fascino. Ma ladell’ex fidanzata, o forse no,Rossetti non è tardata ad arrivare. Ultimamente la coppia formata dasta facendo discutere parecchio, infatti i due sembrano avere ancora molte situazioni ...