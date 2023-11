Grande Fratello | Massimiliano Varrese torna alla carica con Beatrice Luzzi | ' ' I nostri Letti sempre più vicini' '

Grande Fratello 2023 - Mirko Brunetti prova ancora qualcosa per Perla Vatiero?

“Mediaset ha deciso così”. Grande Fratello - questa non era prevista. Si cambia

Ieri, mercoledì 15 novembre, sarebbe dovuta andare in onda una nuova puntata del, per dare spazio il giovedì a Io Canto . Tuttavia, poche ore prima della messa in onda, la ...

Riccardo Romagnoli, fidanzato di Angelica: Perché non l'ho baciata al GF. Mirko Non mi interessa Fanpage.it

Dopo il GF George Ciupilan racconta la ricaduta nell'alcool: «Mi sono perso» Cosmopolitan

Fratello, Anita scivola sulla cultura: doppia gaffe, la reazione di Mughini Dopo essere entrata nel reality vantandosi dei prestigiosi titoli di… Leggi ...Anita Olivieri, una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello 2023, ha fatto una gaffe incredibile sulle Brigate Rosse mentre parlava di libri con Giampiero ...