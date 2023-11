“Grande Fratello” | il pubblico inferocito con Garibaldi | cos’è successo nella casa

(Di giovedì 16 novembre 2023) News Tv. Il clima è tesissimodel, dove ieri è andata in onda una lite spietata tra Giuseppee Massimiliano Varrese. Ma ilsi è soffermato su un dettaglio e ha subito protestato sui social. I fan del programma dunque hanno riversato la rabbia su X, dove hanno criticato Giuseppe chiedendone la squalifica. Cosa ha fatto di grave? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Sophie Codegoni, la cifra choc del mantenimento: lo sfogo di Alessandro Basciano Leggi anche: “”, il terribile gesto di Anita: il video che la inchioda “”,furioso con Giuseppe dopo la lite con Massimiliano Sarà una puntata di fuoco quella di ...

BOOM! Io Canto slitta - Grande Fratello in onda domani

La vicinanza tra Angelica Baraldi e Mirko Brunetti continua a essere argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa del. A dire la sua sulla questione ci ha pensato Riccardo Romagnoli che, in un'intervista rilasciata a Fanpage, ha fatto chiarezza sul suo rapporto con la giovane concorrente . La verità ...

Grande Fratello, la rivelazione (super) bollente di Beatrice Luzzi SulmonaOggi

In una recente intervista la nuova concorrente del Grande Fratello Perla Vatiero ha replicato alle dichiarazioni di Greta Rossetti.Non si mettono bene le cose per Letiiza Petris, una delle concorrenti di questa edizione del "Grande Fratello". Le parole della ex fidanzata sono di fuoco.